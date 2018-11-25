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Дальнее зарубежье 25.11.2018 10:28

Британия продолжит переговоры с Испанией по Гибралтару после Brexit

Лондон выразил готовность продолжить прямые переговоры с Мадридом по Гибралтару после Brexit, передают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.

"Для переговоров о выходе, учитывая некоторые обстоятельства, связанные с Гибралтаром, мы провели переговоры с Испанией. Они были конструктивными, и мы надеемся, что в наших будущих отношениях сохранится подобный подход", - заявил представитель британского правительства.

Ранее сообщалось, что Испания согласовала с ЕС позицию по Гибралтару, из-за которой ранее угрожала заблокировать соглашение по Brexit. Премьер-министр страны Педро Санчес в ходе выступления, которое транслировали испанские СМИ, заявил, что Мадриду удалось достичь соглашения с Лондоном и Брюсселем.

Таким образом, Испания не будет блокировать соглашение по Brexit на саммите лидеров ЕС, а сама встреча в верхах, как и планировалось, состоится в воскресенье, 25 ноября, сообщают испанские СМИ.

Ранее в ноябре премьер Испании П.Санчес заявлял, что Мадрид может выступить против сделки по выходу Британии из ЕС, если в ней не будет четко обозначен переговорный процесс с Лондоном по Гибралтару и по статусу его границы с Испанией.

Испанский премьер отмечал, что вопрос Гибралтара принципиально важен для его страны и диалог по нему должен идти напрямую между Испанией и Великобританией.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИСПАНИЯ, ГИБРАЛТАР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]