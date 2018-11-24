Почти 81 тыс. человек участвовали в субботу в акции протеста против повышения цен на топливо во Франции, передали местные СМИ со ссылкой на данные МВД.

35 человек были арестованы в ходе акций, в том числе, 18 - в Париже. В ходе демонстраций восемь человек, включая двух полицейских.

8 тыс. человек вышли в субботу на улицы Парижа. В ходе протестов полиции пришлось применять слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов, которые пытались прорваться через оцепление по направлению к Елисейскому дворцу.