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Дальнее зарубежье 24.11.2018 22:12

Свыше 80 тыс. человек приняли участие в акции "желтых жилетов" во Франции

Почти 81 тыс. человек участвовали в субботу в акции протеста против повышения цен на топливо во Франции, передали местные СМИ со ссылкой на данные МВД.

35 человек были арестованы в ходе акций, в том числе, 18 - в Париже. В ходе демонстраций восемь человек, включая двух полицейских.

8 тыс. человек вышли в субботу на улицы Парижа. В ходе протестов полиции пришлось применять слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов, которые пытались прорваться через оцепление по направлению к Елисейскому дворцу.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, МАСШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]