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Дальнее зарубежье 25.11.2018 10:55

Жертвами авиаудара международной коалиции в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор стали 20 человек - СМИ

По меньшей мере, 20 человек погибли в результате авиаудара сил международной коалиции в районе города Хаджин в Дейр-эз-Зоре, сообщило в субботу государственное сирийское агентство SANA.

Среди жертв - девять детей и восемь женщин, все являются членами одной семьи. Удар пришелся по территории городского рынка.

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Тэги: СИРИЯ, КОАЛИЦИЯ, УДАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]