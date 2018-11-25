Жертвами авиаудара международной коалиции в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор стали 20 человек - СМИ

По меньшей мере, 20 человек погибли в результате авиаудара сил международной коалиции в районе города Хаджин в Дейр-эз-Зоре, сообщило в субботу государственное сирийское агентство SANA.
Среди жертв - девять детей и восемь женщин, все являются членами одной семьи. Удар пришелся по территории городского рынка.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»