Жертвами авиаудара международной коалиции в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор стали 20 человек - СМИ

По меньшей мере, 20 человек погибли в результате авиаудара сил международной коалиции в районе города Хаджин в Дейр-эз-Зоре, сообщило в субботу государственное сирийское агентство SANA.

Среди жертв - девять детей и восемь женщин, все являются членами одной семьи. Удар пришелся по территории городского рынка.