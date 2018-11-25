Глава Минфина Великобритании увидел в проекте соглашения по Brexit возможность сплотить страну

Министр финансов Британии Филипп Хэммонд заявил в субботу, что проект соглашения о выходе Британии из ЕС лучше для страны, чем Brexit без сделки, поскольку соглашение поможет преодолеть разногласия.
"Это соглашение - путь выхода Британии из Европейского союза с минимальным негативным влиянием на нашу экономику", - сказал Ф.Хэммонд, заявление которого приводит телеканал "Скай ньюс".
По словам министра, выход из ЕС без соглашения приведет к экономическому хаосу. "Мы столкнемся с потенциальным экономическим хаосом, я уверен, что мы получим очень негативную реакцию от бизнес сообщества, от инвесторов, от рынков", - сказал Ф.Хэммонд.
Он добавил, что проект соглашения поможет вновь сплотить Британию.
"Экономика не является единственным критерием. Нам нужно также взглянуть на процесс политического выздоровления, обеспечивающий воссоединение нашей страны, поскольку разделенные противоречиями страны не могут быть успешными", - сказал министр.
Ожидается, что позднее в субботу премьер Британии Тереза Мэй встретится с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, на 25 ноября запланирован саммит ЕС по Brexit.
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