Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9403 RUR   0.0259 GBR   2.1895 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.63 -0.09 Brent 62.60 -0.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 27 Ноя 14° 28 Ноя 11° 17°

Дальнее зарубежье 25.11.2018 11:19

Глава Минфина Великобритании увидел в проекте соглашения по Brexit возможность сплотить страну

Министр финансов Британии Филипп Хэммонд заявил в субботу, что проект соглашения о выходе Британии из ЕС лучше для страны, чем Brexit без сделки, поскольку соглашение поможет преодолеть разногласия.

"Это соглашение - путь выхода Британии из Европейского союза с минимальным негативным влиянием на нашу экономику", - сказал Ф.Хэммонд, заявление которого приводит телеканал "Скай ньюс".

По словам министра, выход из ЕС без соглашения приведет к экономическому хаосу. "Мы столкнемся с потенциальным экономическим хаосом, я уверен, что мы получим очень негативную реакцию от бизнес сообщества, от инвесторов, от рынков", - сказал Ф.Хэммонд.

Он добавил, что проект соглашения поможет вновь сплотить Британию.

"Экономика не является единственным критерием. Нам нужно также взглянуть на процесс политического выздоровления, обеспечивающий воссоединение нашей страны, поскольку разделенные противоречиями страны не могут быть успешными", - сказал министр.

Ожидается, что позднее в субботу премьер Британии Тереза Мэй встретится с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, на 25 ноября запланирован саммит ЕС по Brexit.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, МИНИСТР, МНЕНИЕ


Похожие новости


Премьер Испании заявил о разногласиях с Мэй по Brexit ЕС и Великобритания согласовали декларацию по Brexit, курс фунта растет Мэй перед поездкой в Брюссель поспорила с лидером лейбористов о Brexit Экс-министр по Brexit раскритиковал проект Мэй по выходу из ЕС Меркель желает хороших отношений ФРГ и ЕС с Британией после Brexit Мэй выступит перед британскими бизнесменами в защиту Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]