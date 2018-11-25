Глава МОК впечатлен восстановлением Фукусимы, где начнется эстафета олимпийского огня Игр 2020г

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в субботу посетил японскую префектуру Фукусима, пострадавшую от цунами и аварии на АЭС в 2011 году, сообщают японские СМИ.
Фукусима является подходящим местом, чтобы показать силу Олимпиады и спорта, заявил Т.Бах, отметив прогресс в восстановлении префектуры после катастрофы 2011 года.
Глава МОК заявил премьеру Японии Синдзо Абэ, что "очень сильно впечатлен великолепным прогрессом", отмечается в сообщении.
Фукусима выбрана стартовой точкой для эстафеты олимпийского огня. Летняя Олимпиада 2020 года состоится в Японии, в Токио, с 24 июля по 9 августа.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»