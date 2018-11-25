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Спорт 25.11.2018 11:44

Глава МОК впечатлен восстановлением Фукусимы, где начнется эстафета олимпийского огня Игр 2020г

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в субботу посетил японскую префектуру Фукусима, пострадавшую от цунами и аварии на АЭС в 2011 году, сообщают японские СМИ.

Фукусима является подходящим местом, чтобы показать силу Олимпиады и спорта, заявил Т.Бах, отметив прогресс в восстановлении префектуры после катастрофы 2011 года.

Глава МОК заявил премьеру Японии Синдзо Абэ, что "очень сильно впечатлен великолепным прогрессом", отмечается в сообщении.

Фукусима выбрана стартовой точкой для эстафеты олимпийского огня. Летняя Олимпиада 2020 года состоится в Японии, в Токио, с 24 июля по 9 августа.

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Тэги: ЯПОНИЯ, МОК, ФУКУСИМА, ОЛИМПИАДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]