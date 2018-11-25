Порошенко возложил историческую ответственность за Голодомор на Россию, как преемницу СССР

Ответственность за Голодомор 1932-1933 годов на Украине лежит на России, как правопреемнице Советского Союза, заявил в субботу президент Украины Петр Порошенко.

"Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и это преступление не имеет срока давности. Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю (...) Но я точно знаю: они уже не смогут повернуть колесо истории в обратном направлении. Украина уверенно идет своим путем", - сказал П.Порошенко в субботу в Киеве в связи с 85-й годовщиной Голодомора.

Президент Украины отметил, что накануне годовщины "мы услышали от Папы Франциска слова в память о жертвах Голодомора", кроме того, с соболезнованиями и поддержкой к украинскому народу обратился Константинопольский патриарх Варфоломей.

П.Порошенко процитировал обращение патриарха: "Это трагедия, которая говорит сама за себя, среди прочих жестоких поступков против человечества и Божьего творения, осуществленных в ХХ веке".

Президент также отметил, что в субботу в Киеве в международном форуме "Украина помнит - мир признает", посвященном 85-летию Голодомора, приняли участие представители 50 стран.

Ранее в МИД РФ назвали разразившийся в 30-е годы XX века голод крупнейшей гуманитарной катастрофой в СССР и заявили, что попытки представить эти события как геноцид украинского народа не имеют ничего общего с историческими фактами.

"В 30-е гг. XX века в Советском Союзе разразился сильнейший голод, который затронул многие народы, проживавшие на территории молодого государства. Он стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР. Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер", - говорится в сообщении на странице МИД РФ в соцсети "Вконтакте".