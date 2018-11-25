В Баку недовольны визитом главы сепаратистов Карабаха в Россию - МИД Азербайджана

Разрешение на въезд на территорию РФ позиционирующего себя в качестве «главы» созданного на оккупированных азербайджанских землях незаконного режима Бако Саакяна не соответствует высокому уровню текущих отношений между Баку и Москвой, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Разрешение на въезд (Б.Саакяна - ИФ) на территорию России подрывает усилия по продвижению переговорного процесса и противоречит посредническим обязательствам РФ в качестве сопредседателя Минской группы (МГ) ОБСЕ»,- отмечается в заявлении.

«Данный шаг российской стороны не соответствует высокому уровню текущих отношений между Азербайджаном и Россией и противоречит нормативно-правовой базе двухсторонних отношений»,- говорится в заявлении.

В МИД убеждены, что въезд Б.Саакяна в Россию противоречит Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между РФ и Азербайджаном, указывающему, что Баку и Москва «обязуются не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают и пресекают деятельность отдельных лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны».

«Такого рода вояжи «главы» незаконного режима по странам сопредседателей МГ ОБСЕ могут привести к непредсказуемому развитию ситуации вокруг (карабахского - ИФ) конфликта. В этом случае вся ответственность будет на армянской стороне»,- отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее, посольство Азербайджана в Париже представило ноту протеста министерству иностранных дел Франции на минувшей неделе в связи с визитом Б.Саакяна в эту страну.

Официальный Баку также заявил о возможном пересмотре отношений с Парижем.

Кроме того, Азербайджан готовится по дипломатическим каналам выразить решительный протест США, который также связан с визитом Б.Саакяна в эту страну.

Ф.Исазаде