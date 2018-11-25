Противники Макрона намерены провести новую акцию протеста на Елисейским полях

Участники движения "Желтые жилеты" провели серию масштабных акций протеста против французских властей в субботу и выражают готовность продолжать демонстрации, сообщают парижские СМИ.
По данным МВД Франции, накануне во Франции в акциях протеста приняли участие более 106 тыс. человек. В частности, демонстранты вышли на Елисейские поля в столице страны, где произошли столкновения с сотрудниками полиции: протестующие возводили баррикады и разжигали огонь.
СМИ отмечают, что в эти выходные произошла заметная радикализация акций протеста: все больше демонстрантов стремились не просто выразить несогласие с инициативами правительства, но и спровоцировать беспорядки.
Сами организаторы демонстраций уже приступили к подготовке дальнейших акций. В частности, в соцсети Facebook появилось сообщение об организации протестного мероприятия 1 декабря, причём снова на Елисейских полях. Мероприятие называется "Акт третий. Макрона - в отставку!".
Несмотря на то, что это объявление опубликовано сравнительно недавно, более 10 тыс. человек уже поставили отметку о том, что пойдут на демонстрацию, а ещё около 60 тыс. указали, что "интересуются" этим мероприятием.
Изначально "Желтые жилеты" - автомобилисты, протестующие против повышения цен на бензин. Однако со временем движение стало все больше выражать недовольство многими действиями президента Франции Эмманюэля Макрона.
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