Строительный рынок в подмосковной Балашихе охвачен огнем

Подмосковные пожарные борются с огнем на одном из складов на строительном рынке в Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

За полтора часа площадь пожара увеличилась втрое - с 450 до 1200 кв м, отмечают в ведомстве.

"В горящем металлическом ангаре хранятся стройматериалы. Пожару присвоен повышенный 2-й ранг сложности", - сказали в главке.

"Огонь перекинулся на соседний ангар, но дальнейшее распространение остановлено. Пожар локализован на площади 1200 кв м", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

В свою очередь источник в службах технического надзора региона сообщил "Интерфаксу", что пожар могли спровоцировать нарушения при монтаже и эксплуатации электросетей.

"Пожар мог стать следствием нарушений норм пожарной безопасности как непосредственно при эксплуатации ангара, так и при монтаже либо использовании электросетей внутри помещения", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, непосредственной причиной пожара могло стать короткое замыкание.

"Однако будут проверяться и иные версии, включая поджог", - сказал источник.