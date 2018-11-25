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Дальнее зарубежье 25.11.2018 12:02

Мэй призвала британцев поддержать сделку по Brexit

Перед решающим саммитом ЕС по Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала письмо, в котором она призвала британских подданных поддержать сделку по Brexit, сообщают в воскресенье британские СМИ.

Т.Мэй заявила, что день выхода Великобритании из ЕС, 29 марта, станет новой главой для страны, и ей хочется, чтобы этот день стал "моментом обновления и примирения для всей страны".

"Это должно стать точкой, в которой мы окончательно откажемся от ярлыков "выйти" или "остаться" и снова сплотимся как единая нация", - написала Т.Мэй.

"Чтобы сделать это (сплотиться - ИФ), нам необходимо сейчас продвинуться в Brexit, поддержав эту сделку", - написала премьер.

Премьер отметила, что она намерена приложить все усилия, чтобы сделка по Brexit получила поддержку в парламенте.

В воскресенье на внеочередное заседание Европейского совета соберутся главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПРЕМЬЕР, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]