Мэй призвала британцев поддержать сделку по Brexit

Перед решающим саммитом ЕС по Brexit премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала письмо, в котором она призвала британских подданных поддержать сделку по Brexit, сообщают в воскресенье британские СМИ.
Т.Мэй заявила, что день выхода Великобритании из ЕС, 29 марта, станет новой главой для страны, и ей хочется, чтобы этот день стал "моментом обновления и примирения для всей страны".
"Это должно стать точкой, в которой мы окончательно откажемся от ярлыков "выйти" или "остаться" и снова сплотимся как единая нация", - написала Т.Мэй.
"Чтобы сделать это (сплотиться - ИФ), нам необходимо сейчас продвинуться в Brexit, поддержав эту сделку", - написала премьер.
Премьер отметила, что она намерена приложить все усилия, чтобы сделка по Brexit получила поддержку в парламенте.
В воскресенье на внеочередное заседание Европейского совета соберутся главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Азербайджанская община Нагорного Карабаха против выдачи разрешения Бако Саакяну на посещение России
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 29 раз – Минобороны Азербайджана
В Баку недовольны визитом главы сепаратистов Карабаха в Россию - МИД Азербайджана
Азербайджан изолировал Армению от всех региональных транспортных проектов –глава Минэкономики
Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017г
MBNP установила минимальный капитал для инвестфондов в 500 тыс. манатов
Пожар на строительном рынке в Подмосковье ликвидирован - МЧС
Строительный рынок в подмосковной Балашихе охвачен огнем
Глава МОК впечатлен восстановлением Фукусимы, где начнется эстафета олимпийского огня Игр 2020г
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Банк Республика стал официальным спонсором футбольного клуба «Сабах».
Творчество Таира Салахова: вчера, сегодня, завтра
Тысячи абонентов Bakcell пользуются преимуществами услуги SMSRadar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»