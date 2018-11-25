В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой

В РФ прорабатывают вопрос о создании гусеничной боевой машины, которая сможет нести принципиально новое оружие, сообщил собеседник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе.
"Концепция такова: гусеничная платформа - носитель перспективных видов вооружения с возможностью управления в беспилотном режиме", - сказал собеседник.
По его словам, важная задача первого этапа работы - создать мощную систему электроснабжения танка, которая позволит нести энергоемкую полезную нагрузку.
"В перспективе подобный танк может получить не только электротермохимическую артиллерийскую систему, но и боевой лазер и электромагнитную пушку", - сказал он.
По его данным, разработки подобных пушек ("рельсотронов") ведутся и в ряде других стран.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.
О том, что в РФ скоро могут появиться беспилотные танки, заявляли ранее в "Уралвагонзаводе". Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой"
В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия. "Взаимодействие между Российской академией наук и Минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела. Особенно мы ожидаем серьезного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее", - сказал тогда Ю.Борисов журналистам в Российской академии наук.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»