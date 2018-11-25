Медпомощь потребовалась 73 жителям Алеппо после обстрела города химическими снарядами - медики

Медицинская помощь оказана 73 мирным жителям, включая четырех детей, после обстрела сирийского города Алеппо боевиками, сообщил в воскресенье журналистам врач приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо.
Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что 46 человек, в том числе восемь детей, пострадали в ходе обстрела боевиками города Алеппо. По предварительным данным, снаряды были начинены хлором. Они разорвались в районе улицы аль-Нил в квартале Эль-Халидия. Обстрел велся террористическими группировками, находящимися в идлибской зоне деэскалации.
"По уточненным данным, медицинская помощь после обстрела Алеппо оказана 73 мирным жителям, включая четырех детей. У всех госпитализированных затрудненное дыхание, слезятся глаза. В медицине это называется газовой аллергией", - сказал Ш.Шехо.
Один из очевидцев обстрела, Ахмет Мухаммед сообщил журналистам, что первые признаки отравления пострадавшие почувствовали не сразу. "Мой брат был дома, он услышал, что упали мины, но подумал, что ничего страшного не произошло. Однако через два часа его самочувствие ухудшилось, ему стало трудно дышать, его забрала скорая помощь", - отметил он.
Жительница улицы аль-Нил в Алеппо, которая оказалась под обстрелом, Галя Али рассказала, что в больнице ей оказали первую помощь, после чего она смогла вернуться домой. "Но потом стало плохо моей дочери, и мы с семьей привезли ее в больницу", - добавила женщина.
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