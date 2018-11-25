Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9403 RUR   0.0259 GBR   2.1895 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.63 -0.09 Brent 62.60 -0.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 27 Ноя 14° 28 Ноя 11° 17°

Дальнее зарубежье 25.11.2018 14:23

Экс-глава Nissan не признает вину в сокрытии доходов - СМИ

Экс-глава Renault и Nissan Карлос Гон отрицает, что он умышленно скрывал свои доходы, сообщает в воскресенье телеканал канал Эн-Эйч-Кей со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, К.Гон заявил следователям, что у него не было намерений фальсифицировать свои финансовые документы.

Как сообщалось, власти Японии в минувший понедельник арестовали К.Гона на 10 дней. Его обвиняют в нарушении требований к обязательной отчетности, введении инвесторов и регуляторов в заблуждение относительно размеров его вознаграждения и нецелевом расходовании средств Nissan.

По данным японских СМИ, прокуратура Токио также заинтересовалась недвижимостью в Ливане и Бразилии, которая была приобретена на имя бизнесмена на деньги Nissan.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, NISSAN, ОБВИНЕНИЯ, ОТРИЦАНИЕ


Похожие новости


Nissan начнет тестировать роботакси на дорогах Японии в марте Nissan отзывает 768 тыс. автомобилей по всему миру

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]