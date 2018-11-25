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Дальнее зарубежье 25.11.2018 14:52

Брюссель и Лондон останутся партнерами и после Brexit - Барнье

Евросоюз и Великобритания останутся друзьями и партнерами после Brexit, заявил журналистам в воскресенье координатор ЕС на переговорах Мишель Барнье.

"Мы останемся союзниками, партнерами и друзьями", - заявил М.Барнье на саммите ЕС в Брюсселе.

В воскресенье на внеочередное заседание Европейского совета собрались главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]