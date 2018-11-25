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Дальнее зарубежье 25.11.2018 15:48

Достигнутое соглашение по Brexit стало для Великобритании лучшим из возможных - Юнкер

Достигнутое соглашение по выходу Великобритании из ЕС стало лучшим из возможных для Лондона, заявил журналистам в воскресенье в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я буду голосовать за эту сделку, так как это лучшая сделка для Великобритании из возможных", - сказал Ж.-К.Юнкер.

В ответ на просьбу охарактеризовать день саммита, глава Еврокомиссии назвал его "грустным днем".

"В Европейском союзе не момент для ликования или празднований. Это грустный момент. Это трагедия", - считает Ж.-К.Юнкер.

В воскресенье на внеочередное заседание Европейского совета собрались главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

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Тэги: ЕС, BREXIT, СДЕЛКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]