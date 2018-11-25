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Дальнее зарубежье 25.11.2018 14:09

Саммит ЕС утвердил соглашение по Brexit - Туск

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС, сообщил в воскресенье глава Евросовета Дональд Туск.

"27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании", - написал Д.Туск в Twitter.

Помимо соглашения о выходе Великобритании из ЕС в пакет документов по Brexit входит политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, которая прилагается к соглашению и упоминается в нем.

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Тэги: ЕС, BREXIT, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]