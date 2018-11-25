Саммит ЕС утвердил соглашение по Brexit - Туск

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС, сообщил в воскресенье глава Евросовета Дональд Туск.
"27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании", - написал Д.Туск в Twitter.
Помимо соглашения о выходе Великобритании из ЕС в пакет документов по Brexit входит политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, которая прилагается к соглашению и упоминается в нем.
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