Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9403 RUR   0.0259 GBR   2.1895 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.63 -0.09 Brent 62.60 -0.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 27 Ноя 14° 28 Ноя 11° 17°

Происшествия 25.11.2018 14:25

Пожар на строительном рынке в Подмосковье ликвидирован - МЧС

Спасатели потушили пожар на рынке стройматериалов в подмосковной Балашихе.

"Пожар ликвидирован в 12:08 мск. Никто не пострадал", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

Пожар возник в одном из ангаров со стройматериалами утром в воскресенье. Затем огонь перекинулся на соседний ангар.

Огнем было охвачено 1200 кв м.

По предварительным данным, пожар спровоцировало короткое замыкание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


Четыре человека погибли в ДТП в Подольске Два человека погибли при нападении на машину курьерской службы в Подмосковье, похищено 7 миллионов рублей Китайский индустриальный парк может появиться в Подмосковье В Подмосковье в субботу будет объявлен траур - пресс-служба губернатора Азербайджанцы и узбек задержаны за похищение сына подмосковного предпринимателя По предварительным данным, в результате ЧП во "Внуково" серьезно пострадавших нет - МВД

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]