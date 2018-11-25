Пожар на строительном рынке в Подмосковье ликвидирован - МЧС

Спасатели потушили пожар на рынке стройматериалов в подмосковной Балашихе.
"Пожар ликвидирован в 12:08 мск. Никто не пострадал", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.
Пожар возник в одном из ангаров со стройматериалами утром в воскресенье. Затем огонь перекинулся на соседний ангар.
Огнем было охвачено 1200 кв м.
По предварительным данным, пожар спровоцировало короткое замыкание.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»