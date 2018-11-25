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Карабахский конфликт 25.11.2018 14:36

Азербайджанская община Нагорного Карабаха против выдачи разрешения Бако Саакяну на посещение России

Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана» распространило заявление в связи с посещением Российской Федерации Бако Саакяным, представляющимся «главой» созданного на оккупированных азербайджанских территориях сепаратистского режима.

Авторы заявления выступили против выдачи представителям созданного на оккупированных территориях Азербайджана незаконного сепаратистского режима разрешений на посещение различных государств, в том числе США, России и Франции, являющихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«США, Франция и Россия, являющиеся сопредседателями МГ ОБСЕ, не предпринимают никаких шагов для предотвращения въезда Бако Саакяна на свои территории, что противоречит взятым ими на себя обязательствами по решению конфликта», - говорится в заявлении.

Ранее МИД Азербайджана выразил недовольство в связи с визитом Б.Саакяна в Россию.

«Согласно распространенной армянскими СМИ информации, «глава» созданного на оккупированных территориях Азербайджана режима совершил визит в Россию. Выданное представителю незаконного сепаратистского режима разрешение на въезд на российскую территорию подрывает усилия по продвижению переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и противоречит посредническим обязательствам России, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ», - подчеркивается в заявлении азербайджанского МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что данный шаг российской стороны противоречит высокому уровню отношений, складывающихся между Баку и Москвой.

«Данный шаг российской стороны не соответствует высокому уровню текущих отношений между Азербайджаном и Россией и противоречит нормативно-правовой базе двухсторонних отношений, в частности, Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, указывающему, что «Стороны обязуются не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают и пресекают деятельность отдельных лиц, направленные против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны», - подчеркивается в заявлении.

В МИД Азербайджана отметили, что подобные вояжи Б.Саакаяна по странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ могут привести к непредсказуемому развитию ситуации вокруг конфликта. «В этом случае ответственность полностью ложится на армянскую сторону», - подчеркнули в Баку.

Как сообщалось ранее, посольство Азербайджана в Париже представило на минувшей неделе ноту протеста министерству иностранных дел Франции в связи с визитом Б.Саакяна в эту страну.

Официальный Баку также заявил о возможном пересмотре отношений с Парижем.

Кроме того, Азербайджан готовится по дипломатическим каналам выразить решительный протест США, который также связан с визитом Б.Саакяна в эту страну.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, КАРАБАХ, ОБЩИНА, ОБЩИНА, ЗАЯВЛЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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