Европарламент сможет проголосовать за документы по Brexit в феврале-марте 2019 года - спикер

Европейский парламент позитивно оценивает соглашение о выходе Великобритании из ЕС и политическую декларацию о будущих отношениях, в документах учтены его пожелания, заявил на саммите Евросоюза председатель ЕП Антонио Таяни.

"Я также сказал главам государств и правительств, что в течение января Европейский парламент будет готов голосовать по текстам, относящимся к Brexit", - сообщил глава Европарламента на пресс-конференции в воскресенье в Брюсселе после своего выступления перед европейскими лидерами на саммите Eвросоюза.

При этом он отметил, что проголосовать именно в январе будет сложно, учитывая срок, необходимый для переводов документов на языки ЕС.

"Мы, вероятно, можем ориентироваться на февраль-март 2019 года. А в декабре (2018 года - ИФ) мы подведем итог ситуации и переговорам с Великобританией", - сказал А.Таяни.