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СНГ 25.11.2018 16:14

Более 160 таджикистанцев, входивших в зарубежные террористические организации, вернулись на родину - МВД

Власти Таджикистана с начала года вернули на родину более 160 граждан республики, входивших в состав террористических и экстремистских организаций за рубежом, сообщил старший советник аппарата таджикского МВД Кудратулло Гуломов.

"Органы внутренних дел Таджикистана в ходе разъяснительной работы за 9 месяцев нынешнего года вернули на родину 163 граждан республики, входивших в состав запрещенных в стране террористической организации "Исламское государство", течения "Салафия", "Группы 24" и "Джамоата Ансорулла"", - написал он в статье, опубликованной на официальном сайте министерства внутренних дел Таджикистана.

По его данным, эти граждане вместе с членами своих семей находились на территории других государств.

За этот же период, отметил К.Гуломов, органами внутренних дел республики на родину также были возвращены 68 молодых людей, незаконно обучавшихся в зарубежных религиозных учебных заведениях.

"К сожалению, из 715 молодых людей, незаконно обучавшихся в зарубежных религиозных учебных заведениях, 289 человек продолжают оставаться за рубежом", - уточнил он.

"Необходимо продолжить усилия по возвращению на родину молодых людей, незаконно обучающихся в религиозных учебных заведениях или участвующих в войне на территории других государств. Профилактических и разъяснительные работы с молодежью будут эффективны, если наряду правоохранительными органами в них примут активное участие руководители, активисты городов и районов, городов, деревень, родители, учреждения образования, религиозные лидеры, будут мобилизованы все слои общества, поскольку все несут ответственность за будущее поколение", - отмечает К.Гуломов.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МВД, ЭКСТРЕМИСТЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]