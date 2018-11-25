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СНГ 25.11.2018 16:41

Пашинян уходит в "предвыборный" отпуск

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян с понедельника уйдет в отпуск для участия в предвыборной кампании в рамках внеочередных парламентских выборов.

"С завтрашнего дня беру отпуск для полноценного участия в предвыборной агитации", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

Предвыборная агитация в Армении стартует 26 ноября и продлится 12 дней.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕМЬЕР, ОТПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]