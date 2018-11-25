Меркель не знает, что будет, если британский парламент не согласует сделку по Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала вопрос о том, что произойдет в случае, если британский парламент не согласует сделку по Brexit, спекулятивным.
"Это спекулятивные вопросы, на которых у меня нет ответа", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в воскресенье, прямую трансляцию которой ведет телеканал "Вельт".
По ее словам, Еврокомиссия в проекте соглашения прописала план по выходу Великобритании ЕС. А.Меркель надеется, что "Тереза Мэй как премьер-министр сделает все, чтобы это произошло" и "успешно завершилось".
А.Меркель считает, что вопрос о том, как Евросоюз может поддержать Великобританию в том, чтобы довести до конца процесс Brexit, не актуален.
"Не следует делать того, о чем не просили", - сказала она.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»