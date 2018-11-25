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Дальнее зарубежье 25.11.2018 17:03

Меркель не знает, что будет, если британский парламент не согласует сделку по Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала вопрос о том, что произойдет в случае, если британский парламент не согласует сделку по Brexit, спекулятивным.

"Это спекулятивные вопросы, на которых у меня нет ответа", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в воскресенье, прямую трансляцию которой ведет телеканал "Вельт".

По ее словам, Еврокомиссия в проекте соглашения прописала план по выходу Великобритании ЕС. А.Меркель надеется, что "Тереза Мэй как премьер-министр сделает все, чтобы это произошло" и "успешно завершилось".

А.Меркель считает, что вопрос о том, как Евросоюз может поддержать Великобританию в том, чтобы довести до конца процесс Brexit, не актуален.

"Не следует делать того, о чем не просили", - сказала она.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]