Меркель не знает, что будет, если британский парламент не согласует сделку по Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала вопрос о том, что произойдет в случае, если британский парламент не согласует сделку по Brexit, спекулятивным.

"Это спекулятивные вопросы, на которых у меня нет ответа", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в воскресенье, прямую трансляцию которой ведет телеканал "Вельт".

По ее словам, Еврокомиссия в проекте соглашения прописала план по выходу Великобритании ЕС. А.Меркель надеется, что "Тереза Мэй как премьер-министр сделает все, чтобы это произошло" и "успешно завершилось".

А.Меркель считает, что вопрос о том, как Евросоюз может поддержать Великобританию в том, чтобы довести до конца процесс Brexit, не актуален.

"Не следует делать того, о чем не просили", - сказала она.