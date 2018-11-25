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Дальнее зарубежье 25.11.2018 18:11

Мэй сохраняет оптимизм по будущему Великобритании после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оптимистично настроена в отношении будущего страны после Brexit.

"Как я говорила, я полна оптимизма в вопросе будущего нашей страны. И я верю, что при этой хорошей сделке с ЕС мы останемся друзьями и соседями. Я много раз говорила, что мы выходим из ЕС, но не уходим из Европы", - сказала Т.Мэй в воскресенье по итогам Совета ЕС по Brexit в Брюсселе.

Она отметила, что Великобритания сохранит хорошие партнерские отношения со странами ЕС.

Лидеры стран ЕС ранее неоднократно говорили, что их расстраивает решение Великобритании выйти из ЕС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, БУДУЩЕЕ, ОПТИМИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]