Мэй сохраняет оптимизм по будущему Великобритании после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оптимистично настроена в отношении будущего страны после Brexit.
"Как я говорила, я полна оптимизма в вопросе будущего нашей страны. И я верю, что при этой хорошей сделке с ЕС мы останемся друзьями и соседями. Я много раз говорила, что мы выходим из ЕС, но не уходим из Европы", - сказала Т.Мэй в воскресенье по итогам Совета ЕС по Brexit в Брюсселе.
Она отметила, что Великобритания сохранит хорошие партнерские отношения со странами ЕС.
Лидеры стран ЕС ранее неоднократно говорили, что их расстраивает решение Великобритании выйти из ЕС.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»