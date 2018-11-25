Позиции террористов, обстрелявших Алеппо химическими боеприпасами, уничтожены ударами ВКС - Минобороны РФ

Российские ВКС нанесли удары по позициям террористов, в субботу обстрелявших Алеппо химическими боеприпасами, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары", - заявил И.Конашенков.

Он подчеркнул, что в результате авиаударов все цели боевиков уничтожены.

"О нанесении ударов турецкая сторона была предупреждена заранее по "горячей линии связи", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.