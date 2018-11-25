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СНГ 25.11.2018 18:32

Позиции террористов, обстрелявших Алеппо химическими боеприпасами, уничтожены ударами ВКС - Минобороны РФ

Российские ВКС нанесли удары по позициям террористов, в субботу обстрелявших Алеппо химическими боеприпасами, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары", - заявил И.Конашенков.

Он подчеркнул, что в результате авиаударов все цели боевиков уничтожены.

"О нанесении ударов турецкая сторона была предупреждена заранее по "горячей линии связи", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВКС, СИРИЯ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]