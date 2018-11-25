Процесс Brexit далек от своего завершения - Макрон

Сегодняшний этап Brexit важен, но стороны переговоров пока далеки от завершения процесса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Нужна еще ратификация британским парламентом, но также и ратификация с европейской стороны. И предстоят переговоры по соглашению о будущих отношениях, по которым у нас сегодня есть только декларация", - сказал французский президент в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе после завершения внеочередного саммита ЕС, посвященного Brexit.
Кроме того, напомнил он, впереди переходный период.
"Перед нами еще много этапов, это будет намного дольше, чем предполагали некоторые", - предупредил Э.Макрон.
Кроме того, он опроверг мнения тех, кто считал, что Brexit не только не будет ничего стоить, но еще и принесет выгоду британцам. "Цена, и об этом говорилось несколько месяцев назад, будет тяжелой. Она входит в это соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ). И те, кто говорил британцам, что они сэкономят десятки или сотни миллиардов фунтов стерлингов, лгали им. И результат сегодня в соглашении: это не бесплатно", - объяснил президент Франции.
Он повторил, что процесс будет "более долгим, более болезненным, значительно более дорогостоящим", чем думают те, кто хотел бы повторить этот опыт в других странах.
Тем не менее, по его мнению, в этом вопросе не следует применять "наказательный подход".
Э.Макрон отказался отвечать на вопрос, что может произойти в случае отрицательного голосования по соглашению с ЕС в британском парламенте.
"Но в нашу ответственность входит подготовиться к любым вариантам. И это то, что мы сделали. Правительство (Франции - ИФ) предложило проект закона, и, во всяком случае, Франция приготовилась к любым возможным вариантам. Но сегодня считаю неуместным спекулировать о голосовании британцев", - заявил французский президент.
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