Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу ситуацию в Идлибе - СМИ

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел со своим российским коллегой Сергеем Шойгу телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в Идлибе, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

"Министры обсудили недавние атаки и провокации в буферной зоне в Идлибе, направленные на дискредитацию сочинского соглашения", - пишет газета "Дейли сабах".

С.Шойгу и его турецкий коллега говорили по телефону и накануне, тогда договорились о продолжении совместных усилий по ситуации в Идлибе.

17 сентября в Сочи прошли переговоры российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны тогда договорились не проводить военную операцию в Идлибе, но установить там демилитаризованную зону.