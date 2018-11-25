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Регион 25.11.2018 19:43

Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу ситуацию в Идлибе - СМИ

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел со своим российским коллегой Сергеем Шойгу телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в Идлибе, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

"Министры обсудили недавние атаки и провокации в буферной зоне в Идлибе, направленные на дискредитацию сочинского соглашения", - пишет газета "Дейли сабах".

С.Шойгу и его турецкий коллега говорили по телефону и накануне, тогда договорились о продолжении совместных усилий по ситуации в Идлибе.

17 сентября в Сочи прошли переговоры российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны тогда договорились не проводить военную операцию в Идлибе, но установить там демилитаризованную зону.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИНИСТРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]