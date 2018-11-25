Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9403 RUR   0.0259 GBR   2.1895 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 13° 28 Ноя 12° 17° 29 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 25.11.2018 20:12

В ЕС возмутились высказываниями Рухани об Израиле

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил в воскресенье о недопустимости высказываний президента Ирана Хасана Рухани в отношении Израиля.

"Высказывания президента Рухани, ставящие под вопрос легитимность Израиля, совершенно неприемлемы. Они также несовместимы с необходимостью решать международные споры посредством диалога и международного права", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

"Европейский союз вновь заявляет о своей принципиальной приверженности безопасности Израиля, в том числе в отношении нынешних и возникающих угроз в регионе", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

Как сообщало агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП), Х.Рухани в субботу назвал Израиль "раковой опухолью, созданной странами Запада" для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке.

Выступая на ежегодной международной конференции исламского единства в Тегеране, он заявил, что "одним из жутких результатов второй мировой войны стало создание раковой опухоли региона". Х.Рухани также назвал Израиль "фальшивым режимом".

По словам иранского президента, США укрепляют связи с мусульманскими странами региона, чтобы защитить Израиль, имея в виду, по предположению агентства, в частности, Саудовскую Аравию. Эр-Рияд считается региональным соперником Тегерана, подчеркивает АП.

Несмотря на это, Х.Рухани добавил, что Иран готов защищать при необходимости Саудовскую Аравию от "терроризма и супердержав". "Мы считаем вас братьями. Мы считаем людей Мекки и Медины своими братьями", - сказал президент Ирана.

Агентство отмечает, что высокопоставленные лица Ирана часто выражают жесткую позицию относительно Израиля, однако Х.Рухани, как правило, выбирает относительно умеренные выражения. Также АП напоминает, что Саудовская Аравия прервала дипломатические связи с Ираном почти три года назад. Саудовская Аравия и Иран поддерживают разные стороны в военных конфликтах в Сирии и в Йемене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


В ЕС продолжается работа по механизму расчетов с Ираном ЕС остается полностью привержен ядерной сделке с Ираном - представитель ЕК В ЕС подтверждают намерение Брюсселя сохранить ядерную сделку с Ираном В интересах России и ЕС сохранить договоренности по иранской ядерной программе - Чижов Глава дипломатии ЕС обещала поощрять компании, расширяющие бизнес с Ираном в противовес санкциям США В ЕС во вторник вступят в силу меры, блокирующие санкции США против Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]