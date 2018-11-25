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ТЭК 25.11.2018 20:38

Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поблагодарил себя за то, что цены на нефть снижаются.

"Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо Вам, президент Т.). Прибавим это... к нашим другим хорошим экономическим новостям. Инфляция замедляется (вы слышите, ФРС)!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее в среду Д.Трамп опубликовал твит, в котором он поблагодарил за снижение цен на нефть Саудовскую Аравию и призвал ее и призвал к дальнейшему снижению цен на нефть.

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены - ИФ) еще!" - написал президент США в среду.

Цены на нефть марки Brent рухнули более чем на 6% к концу европейских торгов в пятницу, за неделю падение составило около 12%.

Д.Трамп неоднократно критиковал политику Федеральной резервной системы (ФРС) США в вопросе постепенного повышения процентной ставки.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]