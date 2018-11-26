Трамп раскритиковал телеканал CBS за передачу о разделении семей мигрантов

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере подверг критике телеканал CBS за программу об отделении детей-мигрантов от родителей.
"60 минут" (программа телеканала CBS - ИФ) сделали фальшивую историю об отделении детей, хотя они знают, что у нас такая же политика, как у администрации Обамы (Барака Обамы)", - написал Д.Трамп.
Он отметил, что бывший президент США "Обама разделял детей и родителей так же, как и Буш, потому что такова политика и закон".
"Я пытался оставлять их вместе (детей и родителей - ИФ), но проблема в том, когда вы делаете это, огромное количество людей штурмуют границы. Так что получается, что при Обаме разделение (детей и родителей) это нормально, а при Трампе - нет. Фейковые "60 Минут!", - заключил президент США.
Реакцию президента США вызвала передача "60 минут" телеканала CBS, рассказывающая о политике отделения детей-мигрантов от родителей. Авторы, в частности, отмечали, что Белый дом в своих отчетах уменьшил реальное число отделенных от родителей детей. Так, администрация сообщала о 2 тыс. 600 человек, в то время как отчеты различных ведомств показывают, что это число ближе к 5 тыс.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушений - Минобороны Азербайджана
Азербайджанская община Нагорного Карабаха против выдачи разрешения Бако Саакяну на посещение России
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 29 раз – Минобороны Азербайджана
Азербайджан, Россия и Иран создают рабочую группу для развития перевозок по МТК Север-Юг
Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару
Пожар на строительном рынке в Подмосковье ликвидирован - МЧС
Строительный рынок в подмосковной Балашихе охвачен огнем
Глава МОК впечатлен восстановлением Фукусимы, где начнется эстафета олимпийского огня Игр 2020г
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
“AzerTelecom” примет участие на выставке “Baku Tel 2018”
Индустрия 4.0,четвертая промышленная революция: перспективы для Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»