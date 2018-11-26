Трамп раскритиковал телеканал CBS за передачу о разделении семей мигрантов

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере подверг критике телеканал CBS за программу об отделении детей-мигрантов от родителей.

"60 минут" (программа телеканала CBS - ИФ) сделали фальшивую историю об отделении детей, хотя они знают, что у нас такая же политика, как у администрации Обамы (Барака Обамы)", - написал Д.Трамп.

Он отметил, что бывший президент США "Обама разделял детей и родителей так же, как и Буш, потому что такова политика и закон".

"Я пытался оставлять их вместе (детей и родителей - ИФ), но проблема в том, когда вы делаете это, огромное количество людей штурмуют границы. Так что получается, что при Обаме разделение (детей и родителей) это нормально, а при Трампе - нет. Фейковые "60 Минут!", - заключил президент США.

Реакцию президента США вызвала передача "60 минут" телеканала CBS, рассказывающая о политике отделения детей-мигрантов от родителей. Авторы, в частности, отмечали, что Белый дом в своих отчетах уменьшил реальное число отделенных от родителей детей. Так, администрация сообщала о 2 тыс. 600 человек, в то время как отчеты различных ведомств показывают, что это число ближе к 5 тыс.