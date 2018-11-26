Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9403 RUR   0.0259 GBR   2.1895 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 13° 28 Ноя 12° 17° 29 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 26.11.2018 09:01

Трамп раскритиковал телеканал CBS за передачу о разделении семей мигрантов

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере подверг критике телеканал CBS за программу об отделении детей-мигрантов от родителей.

"60 минут" (программа телеканала CBS - ИФ) сделали фальшивую историю об отделении детей, хотя они знают, что у нас такая же политика, как у администрации Обамы (Барака Обамы)", - написал Д.Трамп.

Он отметил, что бывший президент США "Обама разделял детей и родителей так же, как и Буш, потому что такова политика и закон".

"Я пытался оставлять их вместе (детей и родителей - ИФ), но проблема в том, когда вы делаете это, огромное количество людей штурмуют границы. Так что получается, что при Обаме разделение (детей и родителей) это нормально, а при Трампе - нет. Фейковые "60 Минут!", - заключил президент США.

Реакцию президента США вызвала передача "60 минут" телеканала CBS, рассказывающая о политике отделения детей-мигрантов от родителей. Авторы, в частности, отмечали, что Белый дом в своих отчетах уменьшил реальное число отделенных от родителей детей. Так, администрация сообщала о 2 тыс. 600 человек, в то время как отчеты различных ведомств показывают, что это число ближе к 5 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИГРАНТЫ, ПРОГРАММА, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Мигранты на границе США и Мексики могут застрять там на месяцы - СМИ Трамп предупредил приближающихся к американской границе мигрантов о мобилизации военных В Пентагоне подтвердили намерение направить на границу США с Мексикой более 5 тыс. солдат ООН насчитала 7,2 тыс. мигрантов в колонне беженцев из Центральной Америки, идущих в США Трамп объявил о сокращении финансовой помощи странам Центральной Америки из-за непрекращающегося потока мигрантов Первая леди США посетила центр содержания детей нелегальных иммигрантов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]