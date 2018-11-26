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СНГ 26.11.2018 08:54

НАТО призывает к сдержанности в связи с событиями в Керченском проливе - Лунгеску

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила "Интерфаксу", что Североатлантический альянс призывает российскую и украинскую стороны проявлять сдержанность в связи с событиями в Керченском проливе.

"НАТО внимательно следит за развитием событий в Азовском море и Керченском проливе, и мы поддерживаем контакты с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации", - говорится в полученном агентством заявлении О.Лунгеску.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА, ПРОЛИВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]