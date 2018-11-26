НАТО призывает к сдержанности в связи с событиями в Керченском проливе - Лунгеску

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила "Интерфаксу", что Североатлантический альянс призывает российскую и украинскую стороны проявлять сдержанность в связи с событиями в Керченском проливе.
"НАТО внимательно следит за развитием событий в Азовском море и Керченском проливе, и мы поддерживаем контакты с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации", - говорится в полученном агентством заявлении О.Лунгеску.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»