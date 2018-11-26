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Близ границы Ирана с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,6

Два землетрясения магнитудой 6,6 и 5,9 зафиксировано в западной части Ирана примерно в 15-20 км от границы с Ираком, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 20:37 в воскресенье землетрясения имел координаты 34.41 градуса северной широты и 45.69 градуса восточной долготы. Эпицентр его находился в 29 км восточнее города Ханакин (Ирак).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

В этом же районе в 20:09 мск в воскресенье был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,9. Эпицентр сейсмособытия, интенсивность сотрясений в котором оценивается как "разрушительная", находился в 33 км восточнее Ханакина.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]