Близ границы Ирана с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,6

Два землетрясения магнитудой 6,6 и 5,9 зафиксировано в западной части Ирана примерно в 15-20 км от границы с Ираком, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 20:37 в воскресенье землетрясения имел координаты 34.41 градуса северной широты и 45.69 градуса восточной долготы. Эпицентр его находился в 29 км восточнее города Ханакин (Ирак).
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".
В этом же районе в 20:09 мск в воскресенье был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,9. Эпицентр сейсмособытия, интенсивность сотрясений в котором оценивается как "разрушительная", находился в 33 км восточнее Ханакина.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»