Brent пытается вернуться к $60 за баррель после обвала на 12% за неделю

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, связанного с рекордами добычи в Саудовской Аравии и призывами президента США Дональда Трампа еще больше снизить цены, пишет агентство Bloomberg.
Вместе с тем обвал до минимума более чем за год был слишком резким, и, если в ближайшие сессии не будет новых негативных факторов, рынок может немного восстановиться, отмечают аналитики.
Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 поднялся на $0,93 (1,58%) - до $59,73 за баррель.
Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,52 (1,03%) - до $50,94 за баррель.
За предыдущие пять сессий WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%. Недельное снижение цены стало уже седьмым подряд.
По итогам сессии в пятницу Brent рухнула на $3,80 (6,07%), до $58,80 за баррель, WTI - на $4,21 (7,71%), до $50,42 за баррель.
В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.
В центре внимания будет заседание ОПЕК на следующей неделе. Однако ряд экспертов считают, что основные договоренности по нефти будут достигнуты раньше - на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.
Чистые "длинные" позиции (ставки на рост цены) для Brent за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились на 15% - до 182,6 тыс. контрактов, минимума с января 2016 года, как раз перед тем, когда нефть опустилась ниже $30 за баррель, свидетельствуют данные биржевого оператора ICE Futures Europe.
При этом число "длинных" позиций упало на 8,6%, "коротких" - выросло на 6,6%.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушений - Минобороны Азербайджана
Азербайджанская община Нагорного Карабаха против выдачи разрешения Бако Саакяну на посещение России
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 29 раз – Минобороны Азербайджана
Пожар на строительном рынке в Подмосковье ликвидирован - МЧС
Строительный рынок в подмосковной Балашихе охвачен огнем
Глава МОК впечатлен восстановлением Фукусимы, где начнется эстафета олимпийского огня Игр 2020г
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
Эстония призвала Россию освободить украинские корабли и позволить им беспрепятственно отправиться в украинские порты
Снежная буря на Среднем Западе в США стала причиной отмены сотен авиарейсов
США обещают $5 млн за информацию о причастных к атаке на Мумбаи в 2008 году
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
“AzerTelecom” примет участие на выставке “Baku Tel 2018”
Индустрия 4.0,четвертая промышленная революция: перспективы для Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»