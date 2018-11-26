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ТЭК 26.11.2018 09:20

Brent пытается вернуться к $60 за баррель после обвала на 12% за неделю

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник после резкого падения по итогам прошлой недели, связанного с рекордами добычи в Саудовской Аравии и призывами президента США Дональда Трампа еще больше снизить цены, пишет агентство Bloomberg.

Вместе с тем обвал до минимума более чем за год был слишком резким, и, если в ближайшие сессии не будет новых негативных факторов, рынок может немного восстановиться, отмечают аналитики.

Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 поднялся на $0,93 (1,58%) - до $59,73 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,52 (1,03%) - до $50,94 за баррель.

За предыдущие пять сессий WTI потеряла 10,6% стоимости, Brent - почти 12%. Недельное снижение цены стало уже седьмым подряд.

По итогам сессии в пятницу Brent рухнула на $3,80 (6,07%), до $58,80 за баррель, WTI - на $4,21 (7,71%), до $50,42 за баррель.

В целом инвесторы по-прежнему опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса.

В центре внимания будет заседание ОПЕК на следующей неделе. Однако ряд экспертов считают, что основные договоренности по нефти будут достигнуты раньше - на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

Чистые "длинные" позиции (ставки на рост цены) для Brent за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократились на 15% - до 182,6 тыс. контрактов, минимума с января 2016 года, как раз перед тем, когда нефть опустилась ниже $30 за баррель, свидетельствуют данные биржевого оператора ICE Futures Europe.

При этом число "длинных" позиций упало на 8,6%, "коротких" - выросло на 6,6%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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