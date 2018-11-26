США обещают $5 млн за информацию о причастных к атаке на Мумбаи в 2008 году

Госдепартамент США предлагает вознаграждение в $5 млн за информацию, которая приведет к наказанию виновных в атаке на Мумбаи, произошедшей в 2008 году.

"США привержены обеспечению того, чтобы виновные в этом нападении предстали перед судом. Программа Госдепартамента по вознаграждениям за правосудие (RFJ) - до $5 млн за информацию, ведущую к аресту или осуждению любого лица, которое участвовало в планировании или содействии нападению на Мумбаи в 2008 году," - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, поступившем в "Интерфакс".

Он подчеркнул, что "оскорбительным" является то, что причастные к атаке до сих пор не привечены к ответственности.

"Мы призываем все страны, в частности Пакистан, выполнить свои обязательства перед Советом Безопасности ООН по осуществлению санкций против террористов, ответственных за это злодеяние, включая группировку "Лашкар-и-Тайба" и ее филиалы", - отмечается в сообщении.

М.Помпео также выразил солидарность с семьями погибших. " Мы поддерживаем семьи, чьи близкие погибли в результате этого варварского акта, включая шесть американских граждан", - заявил он.

Боевики из группировки "Лашкар-и-Тайба" совершили серию терактов в Мумбаи в период с 26 по 29 ноября 2008 года. В результате погибли 166 человек, включая 10 нападавших.