США обещают $5 млн за информацию о причастных к атаке на Мумбаи в 2008 году

Госдепартамент США предлагает вознаграждение в $5 млн за информацию, которая приведет к наказанию виновных в атаке на Мумбаи, произошедшей в 2008 году.
"США привержены обеспечению того, чтобы виновные в этом нападении предстали перед судом. Программа Госдепартамента по вознаграждениям за правосудие (RFJ) - до $5 млн за информацию, ведущую к аресту или осуждению любого лица, которое участвовало в планировании или содействии нападению на Мумбаи в 2008 году," - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, поступившем в "Интерфакс".
Он подчеркнул, что "оскорбительным" является то, что причастные к атаке до сих пор не привечены к ответственности.
"Мы призываем все страны, в частности Пакистан, выполнить свои обязательства перед Советом Безопасности ООН по осуществлению санкций против террористов, ответственных за это злодеяние, включая группировку "Лашкар-и-Тайба" и ее филиалы", - отмечается в сообщении.
М.Помпео также выразил солидарность с семьями погибших. " Мы поддерживаем семьи, чьи близкие погибли в результате этого варварского акта, включая шесть американских граждан", - заявил он.
Боевики из группировки "Лашкар-и-Тайба" совершили серию терактов в Мумбаи в период с 26 по 29 ноября 2008 года. В результате погибли 166 человек, включая 10 нападавших.
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