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Дальнее зарубежье 26.11.2018 09:41

США обещают $5 млн за информацию о причастных к атаке на Мумбаи в 2008 году

Госдепартамент США предлагает вознаграждение в $5 млн за информацию, которая приведет к наказанию виновных в атаке на Мумбаи, произошедшей в 2008 году.

"США привержены обеспечению того, чтобы виновные в этом нападении предстали перед судом. Программа Госдепартамента по вознаграждениям за правосудие (RFJ) - до $5 млн за информацию, ведущую к аресту или осуждению любого лица, которое участвовало в планировании или содействии нападению на Мумбаи в 2008 году," - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, поступившем в "Интерфакс".

Он подчеркнул, что "оскорбительным" является то, что причастные к атаке до сих пор не привечены к ответственности.

"Мы призываем все страны, в частности Пакистан, выполнить свои обязательства перед Советом Безопасности ООН по осуществлению санкций против террористов, ответственных за это злодеяние, включая группировку "Лашкар-и-Тайба" и ее филиалы", - отмечается в сообщении.

М.Помпео также выразил солидарность с семьями погибших. " Мы поддерживаем семьи, чьи близкие погибли в результате этого варварского акта, включая шесть американских граждан", - заявил он.

Боевики из группировки "Лашкар-и-Тайба" совершили серию терактов в Мумбаи в период с 26 по 29 ноября 2008 года. В результате погибли 166 человек, включая 10 нападавших.

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Тэги: США, МУМБАИ, АТАКА, НАГРАДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]