Снежная буря на Среднем Западе в США стала причиной отмены сотен авиарейсов

Сотни авиарейсов были отменены, ряд автомагистралей перекрыт из-за снежной бури, обрушившейся на центральную часть Среднего Запада США.
По данным сайта отслеживания полетов FlightAware, на 18:00 по-местному времени (04:00 понедельника) более 1200 рейсов, направляющихся в США или вылетающих из страны, были отменены.
Путь большинства из отмененных полетов пролегал через Чикаго или Канзас-Сити, города которые, согласно прогнозам, наиболее серьезно страдают от сложившихся погодных условий.
По данным местных СМИ, сильные ветры и снег преобладают на большей части Небраски и части Канзаса, Айовы и Миссури. В восточной части штата Небраска участок автомагистрали 80 между Линкольном и Омахой был закрыт из-за многочисленных аварий.
Национальная метеорологическая служба предупреждает, что плохие погодные условия затруднят передвижение в определенных местах.
Метеорологи ожидают от 15 до 25 см снега на Среднем Западе США, в некоторых штатах может выпасть до 30 см снега. В понедельник снежная буря сдвинется к северо-востоку страны. Ожидается, что шторм затронет части северной Индианы и южного Мичигана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»