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Транспорт и связь 26.11.2018 09:25

Азербайджан и Россия обсудили дорожную карту по транспорту до 2024 года

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде обсудил в Москве с заместителем министра транспорта России Сергеем Аристовым вопросы сотрудничества в транспортной сфере.

«Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области автомобильного транспорта и реализации "дорожной карты" по сотрудничеству между Россией и Азербайджаном в сфере транспорта в рамках плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года», - говорится в сообщении Минтранса РФ.

А.Мамедов

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Тэги: РОССИЯ, ТРАНСПОРТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]