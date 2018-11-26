Азербайджан и Россия обсудили дорожную карту по транспорту до 2024 года

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде обсудил в Москве с заместителем министра транспорта России Сергеем Аристовым вопросы сотрудничества в транспортной сфере.

«Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области автомобильного транспорта и реализации "дорожной карты" по сотрудничеству между Россией и Азербайджаном в сфере транспорта в рамках плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года», - говорится в сообщении Минтранса РФ.

А.Мамедов