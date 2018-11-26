SOCAR планирует расширить сеть АЗС в Румынии до 60

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует открыть в Румынии еще 20 автозаправочных станций (АЗС), сообщил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.
«Начиная с 2011 года, компания «SOCAR Romania S.A» (дочка SOCAR) открыла в 18 регионах Румынии 40 АЗС. В дальнейшем компания планирует открыть еще 20 АЗС»,- сообщил С.Бабаев 23 ноября в ходе азербайджано-румынской межправкомиссии в Бухаресте.
SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. В 2011-2017гг компания инвестировала $77,7 млн в создание и расширение собственной сети АЗС в Румынии.
В 2011-2017гг SOCAR выплатила налогов в бюджет Румынии на сумму $86,4 млн.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»