Азеришыг закупит счетчики типа Smart-kart на 1 млн манатов

АО «Азеришыг» заключило контракт на закупку трехфазовых счетчиков типа Smart-kart, абонентских карт и кардридеров.

Согласно материалам, указанным на сайте www.tender.gov.az, контракт заключен с компанией «Sensemi DMCC of Dubai».

Сумма контракта составляет 947,64 тыс. манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков