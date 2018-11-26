Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 ноября ЦБА установил 1,9289 манат/1EUR (23 ноября - 1,9403 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 ноября установил 0,0255 манат/1RUB (23 ноября - 0,0259 манат /1RUB).

А.Мамедов