“AzerTelecom” примет участие на выставке “Baku Tel 2018”

ООО «AzerTelecom», магистральный (backbone) интернет-провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет сетью, примет участие на “Baku Tel 2018” - 24-й Азербайджанской международной выставки и конференции «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии», которая пройдет 4-7 декабря 2018 года в Баку.

Целью участия компании со своим стендом на выставке, которая уже проводится традиционно каждый год является представление различных телекоммуникационных услуг и решений местным и международным участникам выставки. В рамках выставки также предусматривается обмен идеями и опытом с представителями разных местных и зарубежных компаний, расширение существующих связей с партнерами, а также установление новых деловых отношений.

Компания приглашает всех потенциальных клиентов и партнеров посетить свой стенд, чтобы получить соответствующую информацию о представленных телекомуникационных услугах и решениях.

Следует отметить, что в этом году на выставке “Baku Tel 2018”, которая пройдет в Баку Экспо Центре ожидается участие свыше 200 участников из 20 стран мира. Среди экспонентов выставки ест ведущие ИКТ компании, мобильные операторы, интернет провайдеры, системные интеграторы, дистрибьюторы известных брендов и молодые разработчики. Выставка “Baku Tel 2018” продемонстрирует национальные стенды таких стран как Италия, Иран, Турция, ОАЭ, Республика Беларусь, США, Словения, Франция, Хорватия.

ООО «AzerTelecom» является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором связи Азербайджана. Главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана – компания «Bakcell». «AzerTelecom» предоставляет такие услуги, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, SIP-телефония, FTTx (оптическое волокно до точки х), услуги Дата Центра, VPN (виртуальная частная сеть), услуги VSAT, Корпоративная сеть, Выделенная линия через GSM, Услуги backbone, услуга VoIP, защита от DDOS атак и т.д.