Начальник штаба ВМС Индии обсудит в России военное сотрудничество

Начальник штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ланба в период с 26 по 29 ноября посетит Россию, сообщило министерство обороны Индии.

"Целью визита является дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества с Россией", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Индии, сначала С.Ланба посетит Санкт-Петербург, где проведет переговоры с главкомом ВМФ России адмиралом Владимиром Королевым. В программе визита также посещение "Адмиралтейских верфей" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию).

Затем в Москве запланированы встречи адмирала С.Ланбы с начальником Генштаба РФ генералом армии Валерием Герасимовым и директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрием Шугаевым.

Ранее в ФС ВТС сообщили о подписании контракта на строительство четырех фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии. По имеющимся данным, при реализации контракта будут использованы три корпуса кораблей этого проекта, построенных на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ, входит в ОСК) "Янтарь". Два корабля будут достроены на ПСЗ, один - в Индии. Еще один корабль будет построен в Индии с нуля. Ранее Индия приобрела 6 фрегатов проекта 11356.

"Адмиралтейские верфи", которые посетит индийский адмирал, ранее построили серии подводных лодок проекта 636 для ВМС Вьетнама и Алжира.

На регулярной основе проводятся совместные учения ВМС Индии и ВМФ России "Индра". Ожидается, что очередные такие учения пройдут в декабре 2018 года в Индийском океане.