15 жителей сирийского Алеппо повторно госпитализированы с симптомами отравления

Повторная госпитализация потребовалась 15 жителям сирийского города Алеппо, пострадавшим в ходе обстрела города боевиками, сообщил журналистам дежурный врач больницы Алеппо Мунаф Шербаджи.
"15 человек, выписанные накануне, были повторно доставлены в госпиталь с теми же самыми симптомами отравления. Сейчас они проходят лечение в стационаре. Они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести", - отметил М.Шербаджи.
По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Чтобы улучшить их самочувствие, мы подключаем им капельницы и кислородные маски, это помогает очистить дыхательные пути от токсинов и поднять уровень кислорода в крови", - добавил медик.
Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что обстрел произошел вечером 24 ноября. По предварительным данным, снаряды были начинены хлором. Они разорвались в районе улицы аль-Нил в квартале Эль-Халидия. Обстрел, как утверждают в ведомстве, велся террористическими группировками, находящимися в идлибской зоне деэскалации. По последним данным, пострадали более 70 мирных жителей.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»