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Дальнее зарубежье 26.11.2018 14:25

15 жителей сирийского Алеппо повторно госпитализированы с симптомами отравления

Повторная госпитализация потребовалась 15 жителям сирийского города Алеппо, пострадавшим в ходе обстрела города боевиками, сообщил журналистам дежурный врач больницы Алеппо Мунаф Шербаджи.

"15 человек, выписанные накануне, были повторно доставлены в госпиталь с теми же самыми симптомами отравления. Сейчас они проходят лечение в стационаре. Они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести", - отметил М.Шербаджи.

По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Чтобы улучшить их самочувствие, мы подключаем им капельницы и кислородные маски, это помогает очистить дыхательные пути от токсинов и поднять уровень кислорода в крови", - добавил медик.

Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что обстрел произошел вечером 24 ноября. По предварительным данным, снаряды были начинены хлором. Они разорвались в районе улицы аль-Нил в квартале Эль-Халидия. Обстрел, как утверждают в ведомстве, велся террористическими группировками, находящимися в идлибской зоне деэскалации. По последним данным, пострадали более 70 мирных жителей.

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Тэги: СИРИЯ, АЛЕППО, ЖИТЕЛИ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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