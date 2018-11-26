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Дальнее зарубежье 26.11.2018 14:27

Сеул и Пхеньян предлагают ЮНЕСКО признать борьбу "ссирум" наследием человечества

Южная Корея и КНДР в совместном обращении призвали ЮНЕСКО признать традиционную корейскую борьбу "ссирум" элементом нематериального культурного наследия человечества, сообщило в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, комитет ЮНЕСКО уже на этой неделе проведет заседание, по итогам которого будет решено, стоит ли включать корейскую борьбу в список нематериального культурного наследия человечества.

Отмечается, что изначально Сеул и Пхеньян отдельно направляли в ЮНЕСКО такие обращения. Совместный документ подготовлен как очередная мера по "снижению напряжения" между КНДР и Южной Кореей.

Южнокорейские СМИ сообщают, что Сеул предложил составить такое совместное обращение в ЮНЕСКО еще в ходе первой встречи лидеров двух стран Мун Чжэ Ини и Ким Чен Ына в апреле 2018 года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЮНЕСКО, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]