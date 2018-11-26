Южная Корея и КНДР в совместном обращении призвали ЮНЕСКО признать традиционную корейскую борьбу "ссирум" элементом нематериального культурного наследия человечества, сообщило в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".
По его данным, комитет ЮНЕСКО уже на этой неделе проведет заседание, по итогам которого будет решено, стоит ли включать корейскую борьбу в список нематериального культурного наследия человечества.
Отмечается, что изначально Сеул и Пхеньян отдельно направляли в ЮНЕСКО такие обращения. Совместный документ подготовлен как очередная мера по "снижению напряжения" между КНДР и Южной Кореей.
Южнокорейские СМИ сообщают, что Сеул предложил составить такое совместное обращение в ЮНЕСКО еще в ходе первой встречи лидеров двух стран Мун Чжэ Ини и Ким Чен Ына в апреле 2018 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»