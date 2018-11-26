Россия выступает за сохранение ДРСМД при условии его соблюдения США - Рябков

Москва заявила о своей приверженности к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) при условии его соблюдения со стороны США.

"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", - сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в понедельник в Москве.

Он отметил при этом: "Мы выступаем за сохранение ДСРМД в условиях строгого его соблюдения американской стороной".

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ отверг все заявления и нарушениях с российской стороны положений ДРСМД. "Готовы вновь со всей ответственностью подтвердить, что мы отвергаем любые домыслы относительно того, что нами якобы были допущены нарушения данного Договора", - сказал С.Рябков.