Россия выступает за сохранение ДРСМД при условии его соблюдения США - Рябков

Москва заявила о своей приверженности к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) при условии его соблюдения со стороны США.
"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", - сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в понедельник в Москве.
Он отметил при этом: "Мы выступаем за сохранение ДСРМД в условиях строгого его соблюдения американской стороной".
Замглавы внешнеполитического ведомства РФ отверг все заявления и нарушениях с российской стороны положений ДРСМД. "Готовы вновь со всей ответственностью подтвердить, что мы отвергаем любые домыслы относительно того, что нами якобы были допущены нарушения данного Договора", - сказал С.Рябков.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»