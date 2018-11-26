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СНГ 26.11.2018 15:02

Россия выступает за сохранение ДРСМД при условии его соблюдения США - Рябков

Москва заявила о своей приверженности к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) при условии его соблюдения со стороны США.

"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", - сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в понедельник в Москве.

Он отметил при этом: "Мы выступаем за сохранение ДСРМД в условиях строгого его соблюдения американской стороной".

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ отверг все заявления и нарушениях с российской стороны положений ДРСМД. "Готовы вновь со всей ответственностью подтвердить, что мы отвергаем любые домыслы относительно того, что нами якобы были допущены нарушения данного Договора", - сказал С.Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]