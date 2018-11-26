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Регион 26.11.2018 15:18

Вместо Пашиняна на заседание межправсовета ЕАЭС в Минск поедет первый вице-премьер Армении

Исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время "предвыборного" отпуска заменит его первый заместитель Арарат Мирзоян.

"Решением премьера буду заменять его во время отпуска. Представлю Армению в межправсовете ЕАЭС", - написал А.Мирзоян на своей странице в Facebook.

Заседание Евразийского межправительственного совета состоится 27 ноября в Минске.

Н.Пашинян с 26 ноября по 5 декабря будет находиться в отпуске для участия в предвыборной кампании в рамках внеочередных парламентских выборов.

Предвыборная агитация в Армении стартовала 26 ноября и продлится 12 дней. Внеочередные парламентские выборы пройдут 9 декабря.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕАЭС, МЕЖПРАВСОВЕТ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]