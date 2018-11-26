Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ОАО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) в иностранной и национальной валюте на уровне "B+", прогноз рейтингов изменен со "стабильного" на "позитивный", говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "В". Рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций компании подтвержден на уровне "B+".

"Пересмотр прогноза на "позитивный" отражает недавнее аналогичное изменение агентством прогноза суверенного рейтинга Грузии (BB- /"позитивный")", - отмечает Fitch, подчеркивая тесные связи "Грузинской железной дороги" с государственными структурами и стратегическое значение компании для экономики страны.

По оценке аналитиков агентства, государство осуществляет надлежащий контроль и надзор за деятельностью ГЖД как напрямую, так и через государственное АО "Партнерский фонд", которое управляет 100% акций компании.

Fitch не ожидает изменений в правовом статусе ГЖД в среднесрочной перспективе. "Правительство планирует приватизировать 25% компании, но пока точное время еще не определено", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в соответствии с соглашением об ассоциации между Грузией и Евросоюзом, ГЖД обязана выполнять директивы ЕС по железнодорожному транспорту, которые требуют отделить сегмент инфраструктуры к 2022 году. "Мы ожидаем, что к этому сроку компания будет иметь отдельные подразделения для разных бизнес-сегментов в рамках единой холдинговой структуры", - говорится в сообщении агентства.

Как отмечает Fitch, ГЖД занимает около 30% от общего объема грузовых перевозок в стране и доминирует в транзитных торговых потоках.

"Железнодорожная сеть ГЖД совместно с Азербайджанской железной дорогой является ключевым сегментом транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Выручка компании в 2017 году составила 1,2% ВВП Грузии, на ее долю приходилось около 5% экспорта услуг страны. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков и работодателей в Грузии", - отмечается в пресс-релизе.

Fitch ожидает постепенную стабилизацию операционных показателей и генерации денежных средств ГЖД в 2018-2022 годах. "Мы прогнозируем нулевой рост выручки в 2018 году, за которым последует увеличение на 3,5% в 2019 году и рост на 4,5% в 2020-2022 годах, что выгодно отличается от негативной тенденции в 2015-2017 годах", - говорится в сообщении агентства.

В январе-сентябре 2018 года по железным дорогам Грузии было перевезено 7,5 млн тонн грузов, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время чистая прибыль компании сократилась в 5,1 раза - до 18,2 млн лари ($6,7 млн).

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог Грузии составляет 1 тыс. 324 км, в системе 45 тоннелей, 1,714 тыс. мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.