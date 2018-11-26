В Эстонии вступила в должность новый министр внутренних дел

Новый министр внутренних дел Эстонии Катри Райк (Katri Raik) в понедельник приведена к присяге перед парламентом.

Согласно конституции, после приведения к присяге К.Райк считается вступившей в должность. Нового министра внутренних дел назначила в понедельник президент Эстонии Керсти Кальюалайд (Kersti Kaljulaid) по предложению премьер-министра Юри Ратаса (Juri Ratas).

К.Кальюлайд также освободила от должности прежнего министра внутренних дел страны Андреса Анвельта (Andres Anvelt), который подал в отставку по состоянию здоровья.

К.Райк до назначения на пост главы МВД Эстонии работала ректором академии внутренней безопасности.