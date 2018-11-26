Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9289 RUR   0.0255 GBR   2.179 TRY   0.3214

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 13° 28 Ноя 11° 17° 29 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 26.11.2018 16:02

В Эстонии вступила в должность новый министр внутренних дел

Новый министр внутренних дел Эстонии Катри Райк (Katri Raik) в понедельник приведена к присяге перед парламентом.

Согласно конституции, после приведения к присяге К.Райк считается вступившей в должность. Нового министра внутренних дел назначила в понедельник президент Эстонии Керсти Кальюалайд (Kersti Kaljulaid) по предложению премьер-министра Юри Ратаса (Juri Ratas).

К.Кальюлайд также освободила от должности прежнего министра внутренних дел страны Андреса Анвельта (Andres Anvelt), который подал в отставку по состоянию здоровья.

К.Райк до назначения на пост главы МВД Эстонии работала ректором академии внутренней безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, МВД, МИНИСТР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]