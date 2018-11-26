Карлос Гон может сослаться на незнание требований о регуляторной отчетности - WSJ

Экс-глава Nissan Карлос Гон, арестованный на прошлой неделе, может в качестве основной линии защиты сослаться на незнание требований о предоставлении данных о полученных от компании выплатах в рамках регуляторной отчетности, пишет The Wall Street Journal.
По данным источников издания, ранее К.Гон говорил коллегам, что действовал надлежащим образом, когда не раскрывал в отчетности данные об отсроченном вознаграждении, полученном им от Nissan.
В воскресенье японская вещательная компания NHK сообщила, что К.Гон отрицает факт нарушений и в ходе общения с японскими прокурорами.
По данным токийской прокуратуры, общая сумма незадекларированных К.Гоном доходов может достигать 8 млрд иен за восьмилетний период.
Согласно информации источников канала, до 2010 года он получал в год порядка 2 млрд иен (около $18 млн), однако затем японский закон обязал зарегистрированные на бирже компании раскрывать высокие доходы руководства.
С 2010 года К.Гон декларировал только 1 млрд иен из 2 млрд иен в год. Причиной, как утверждает NHK, были опасения, что вся сумма может вызвать критику. Остальные средства он рассчитывал получить после выхода на пенсию в качестве бонусов к выходному пособию и по контрактам за консультативные услуги.
Представлять К.Гона в суде будут юристы американской фирмы Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, в том числе защитой в Японии будет руководить бывший прокурор Мотонари Оцуру, заявили WSJ источники, знакомые с ходом разбирательства.
Пошла вторая неделя пребывания К.Гона в тюрьме. Прокуратура может содержать его в предварительном заключении до трех недель, прежде чем конкретизировать обвинения, сообщает агентство Bloomberg. В течение этого времени допросы, скорее всего, будут проводиться без допуска к К.Гону адвокатов.
По истечении трех недель суд может отказаться отпустить К.Гона под залог. А у прокуратуры, согласно законодательству Японии, будет возможность предварительно обвинить К.Гона в другом преступлении и тем самым заново запустить трехнедельный срок предварительного заключения.
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