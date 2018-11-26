Компания Bakcell помогает людям с ограниченными возможностями найти работу

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла активное участие в карьерной выставке, проведенной в рамках проекта направленного на повышение навыков трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Данная программа является частью портфеля социальных инвестиций компании BP и партнеров и осуществляется British Council Azerbaijan при поддержке Министерства труда и социальной защиты. Проект направлен на повышение перспектив трудоустройства и навыков людей с инвалидностью, проживающих в Баку, путем улучшения знания английского языка, а также компьютерных и социальных навыков участников проекта. Основная цель состоит в том, чтобы сделать молодых людей с ограниченными возможностями более конкурентоспособными на рынке труда, оснащая их навыками, необходимыми для работы.

На стенде Bakcell, молодым людям была предоставлена подробная информация о вакансиях и возможностях прохождения практики в таких отделах компании как продажи и маркетинг, а также были проведены собеседования с потенциальными кандидатами.

Компания Bakcell, известная своей широкомасштабной корпоративной социальной деятельностью, уделяет большое внимание образованию и профессиональному развитию молодежи Азербайджана, и вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди представителей молодого поколения, в особенности среди молодых людей из малоимущих семей и других уязвимых групп населения. В рамках этой деятельности, в прошлом году, компания Bakcell, и посольство Великобритании в Азербайджане оказали поддержку в проведении конференции, посвященной улучшению перспектив трудоустройства для людей с ограниченными возможностями, организованной British Council. Мероприятие привлекло внимание компаний и работодателей к вопросу трудоустройства людей с инвалидностью, и соответствующим шагам необходимым для повышения общественной осведомленности в этой связи, а также для расширения возможностей трудоустройства для людей с ограниченными возможностями в Азербайджане.

Отметим также, что в начале этого года, Bakcell, совместно с Центром Социологических и Социально-психологических исследований (CSPS), сообщили о начале нового социального проекта. Проект, фокусируется на создании «Интернет-портала для развития социально предпринимательских навыков среди наиболее уязвимых групп населения». Основной целью проекта является создание возможностей для социально незащищённых людей, с предпринимательскими и практическими навыками, для поиска работы или предоставления своих услуг и продуктов, путем создания и продвижения их страниц на специальном веб-сайте, что в конечном итоге поможет улучшить их экономические условия и интегрироваться в общество. Так, вебсайт http://www.destekolaq.az/ созданный в рамках проекта, был также представлен на карьерной выставке. Представители проекта ознакомили участников выставки с подробной информацией о недавно-созданном сайте.

Bakcell продолжит осуществлять плодотворную деятельность с целью обеспечить молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

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