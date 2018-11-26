Манат в январе-сентябре 2018г укрепился ко всем валютам основных стран-партнеров - ЦБ Азербайджана

Манат по отношению к доллару в январе-сентябре 2018 года укрепился на 0,01%, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за 9 месяцев текущего года.
"Среднедневной курс маната к доллару в отчетном периоде составил 1,7 манат/$1", - отмечается в обзоре.
Согласно данным ЦБА, манат к турецкой лире укрепился в январе-сентябре на 58,3%, к евро - на 2,6%, фунту стерлингу - на 2,9%, к российскому рублю - на 13,9%.
Как сообщалось ранее, в 2017 году манат по отношению к доллару укрепился на 4%, в 2016 году подешевел на 13,6%, в 2015 году - подешевел на 98,8%.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»