Сaspian European Club проведет New Year Party



CaspianEuropeanClub 19 декабря 2018 года проведет в Баку New Year Party. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

В рамках новогоднего вечера состоится церемония вручения Международной Премии Caspian Business Award 2018.Премии будут вручены компаниям внесшим в текущем году существенный вклад в развитие экономики и бизнеса в Азербайджане, а также других странах Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.

На мероприятии в качестве почетных гостей ожидается участие представителей государственных структур, дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.

New Year Party будет сопровождаться интересной музыкально-развлекательной программой, занимательными викторинами.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Основателем Caspian European Club является его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики г-н Ильхам Алиев.