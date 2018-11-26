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26.11.2018 14:04

Сaspian European Club проведет New Year Party


CaspianEuropeanClub 19 декабря 2018 года проведет в Баку New Year Party. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

В рамках новогоднего вечера состоится церемония вручения Международной Премии Caspian Business Award 2018.Премии будут вручены компаниям внесшим в текущем году существенный вклад в развитие экономики и бизнеса в Азербайджане, а также других странах Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.

На мероприятии в качестве почетных гостей ожидается участие представителей государственных структур, дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.

New Year Party будет сопровождаться интересной музыкально-развлекательной программой, занимательными викторинами.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Основателем Caspian European Club является его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики г-н Ильхам Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]