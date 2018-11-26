Сaspian European Club проведет New Year Party

CaspianEuropeanClub 19 декабря 2018 года проведет в Баку New Year Party. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
В рамках новогоднего вечера состоится церемония вручения Международной Премии Caspian Business Award 2018.Премии будут вручены компаниям внесшим в текущем году существенный вклад в развитие экономики и бизнеса в Азербайджане, а также других странах Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.
На мероприятии в качестве почетных гостей ожидается участие представителей государственных структур, дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.
New Year Party будет сопровождаться интересной музыкально-развлекательной программой, занимательными викторинами.
Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.
24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.
Основателем Caspian European Club является его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики г-н Ильхам Алиев.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»